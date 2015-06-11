ГПУ повідомила про підозру у дезертирстві екс-командувачу внутрішніми військами Шуляку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"9 червня повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління, командувачу внутрішніх військ МВС у вчиненні злочину, передбаченою ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу, а саме - дезертирство", - сказав Горбатюк.

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За його словами, слідство встановило, що 21 лютого 2014 року Шуляк відбув у відрядження у Східний територіальний округ внутрішніх військ, однак до жодної з частин цього округу не прибув і на місце несення служби не повернувся.

Крім того, відрядження Шуляка відбулося за його усним повідомленням. Наказу міністра внутрішніх справ на відрядження не було. Тому слідство вважає, що в цих його діях є ознаки дезертирства.

Також Горбатюк нагадав, що це вже друга підозра, оголошена Шуляку. Раніше йому було повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, які полягали в організації ним незаконної протидії протестним акціям під час Євромайдану.

Крім того, Горбатюк зазначив, що місце перебування Шуляка слідству достеменно не відоме, однак він може знаходитися або на території України, або на території Криму.

Шуляк був командувачем внутрішніх військ МВС з травня 2012 року по лютий 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у ГПУ повідомили, що відомство оголосило в розшук колишнього начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ, однак не вказали його прізвище.