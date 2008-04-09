Луценко відмовився від Києва

Лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО прийняв рішення не висувати свою кандидатуру на виборах Київського міського голови.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що виступав і виступатиме за те, щоб Київ отримав єдиного кандидата на посаду мера від демократичних сил, зокрема від Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Віталія Кличка.