Луценко відмовився від Києва
14:50, 09 квітня 2008Політика
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Лідер НС дає прес-конференцію в УНІАН
Лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО прийняв рішення не висувати свою кандидатуру на виборах Київського міського голови.
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що виступав і виступатиме за те, щоб Київ отримав єдиного кандидата на посаду мера від демократичних сил, зокрема від Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Віталія Кличка.
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