Перша п`ятірка НУ-НС на виборах у Київраду

15:47, 09 квітня 2008
Політика
4603 0

Список очолить Луценко

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який очолив виборчий список блоку “Наша Україна - Народна самооборона” до Київради, планує піти у відпустку на час виборчої кампанії.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, після травневих свят він планує піти у відпустку для того, щоб взяти активну участь у виборчій компанії.

«Я після травневих свят піду у відпустку з посади міністра внутрішніх справ і займуся активною фазою виборів", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що метою відпустки стане роз’яснення киянам, як можна зробити життя у столиці кращим, і щоб Київ насправді став містом-локомотивом в Україні.

Водночас він поінформував, що вчора ввечері на конференції НУ-НС було вирішено, що Ю.ЛУЦЕНКО очолить список НУ-НС на виборах до Київради. До списку увійшли 78 осіб, зокрема, до його першої п’ятірки увійшли Ю.ЛУЦЕНКО, заступник міністра культури Юрій ЗУБКО, економіст Олександр МОРОЗОВ, медик Катерина ЛУК’ЯНОВА і начальник ГУ МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА (найближчим часом список буде оприлюднено повністю).

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що ця команда формувалася за політичним принципом і в списку не має жодної людини, яка, ідучи до Київради, переслідує власні бізнес-інтереси, хоча дехто із кандидатів з цього списку має у столиці свій бізнес.

Крім того, міністр внутрішніх справ запевнив, що в разі, якщо він і команда НУ-НС буде обрана до Київради, він не планує складати депутатських повноважень.

«Я планую працювати у Київраді і не складатиму мандата (депутата) у разі довіри киян», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що, тим більше, закон дозволяє йому бути депутатом у місцевих органах влади та одночасно обіймати посаду міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, вибори Київського міського голови та депутатів Київради відбудуться 25 травня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter