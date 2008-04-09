Перша п`ятірка НУ-НС на виборах у Київраду

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який очолив виборчий список блоку “Наша Україна - Народна самооборона” до Київради, планує піти у відпустку на час виборчої кампанії.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, після травневих свят він планує піти у відпустку для того, щоб взяти активну участь у виборчій компанії.

«Я після травневих свят піду у відпустку з посади міністра внутрішніх справ і займуся активною фазою виборів", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що метою відпустки стане роз’яснення киянам, як можна зробити життя у столиці кращим, і щоб Київ насправді став містом-локомотивом в Україні.

Водночас він поінформував, що вчора ввечері на конференції НУ-НС було вирішено, що Ю.ЛУЦЕНКО очолить список НУ-НС на виборах до Київради. До списку увійшли 78 осіб, зокрема, до його першої п’ятірки увійшли Ю.ЛУЦЕНКО, заступник міністра культури Юрій ЗУБКО, економіст Олександр МОРОЗОВ, медик Катерина ЛУК’ЯНОВА і начальник ГУ МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА (найближчим часом список буде оприлюднено повністю).

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що ця команда формувалася за політичним принципом і в списку не має жодної людини, яка, ідучи до Київради, переслідує власні бізнес-інтереси, хоча дехто із кандидатів з цього списку має у столиці свій бізнес.

Крім того, міністр внутрішніх справ запевнив, що в разі, якщо він і команда НУ-НС буде обрана до Київради, він не планує складати депутатських повноважень.

«Я планую працювати у Київраді і не складатиму мандата (депутата) у разі довіри киян», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що, тим більше, закон дозволяє йому бути депутатом у місцевих органах влади та одночасно обіймати посаду міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, вибори Київського міського голови та депутатів Київради відбудуться 25 травня.