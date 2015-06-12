Політолог вважає "гіперактивну дипломатію" одним із здобутків Порошенка за рік президентства

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фесенко сказав сьогодні на прес-конференції.

«Позитив щодо України на саміті «Великої сімки» був би неможливий, якщо б не було перед самітом гіперактивної роботи з учасниками саміту. Я думаю, що така гіперактивна дипломатія Порошенка є одним з його серйозних здобутків за цей рік, і це дає результати», - сказав він.

Водночас, за словами політолога, це «не дасть нам капітуляції Росії», але сприятиме просуванню у формуванні єдиного фронту на стримування Росії.

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Експерт також вважає, що призначення Михайла Саакашвілі головою Одеської ОДА принесло пожвавлення в кадрову політику і роботу системи державного управління. «Це призначення показало спроби оновити кадрову політику», - сказав він.

Політолог також вважає, що призначення Павла Жебрівського головою Донецької ОДА є «виправдання власних кадрових помилок, але і використання старої випробуваної гвардії тих, кому Порошенко довіряє».

На думку Фесенка, дуже важливим для стабільності країни в умовах неоголошеної війни з Росією було те, що, не порушуючи формату парламентсько-президентської системи, відбулося посилення інституту президента. «Неформально, неофіційно, не йдеться про узурпацію влади, але президент - ключова фігура політичної системи на сьогодні, і це є стабілізуючим чинником», - сказав політолог.

Говорячи про роботу Адміністрації президента, Фесенко позитивно оцінив діяльність її глави Бориса Ложкіна. «Коли призначали Бориса Ложкіна на цю посаду, я скептично оцінював, я казав, що це експеримент і невідомо чим це закінчиться. Але зараз змушений визнати, що експеримент був достатньо вдалим, він скоріше був позитивним. Ложкін не публічний, він, на відміну від багатьох своїх попередників, не зловживає медійною активністю. Але саме посилення інституту президентства без зміни юридичних правил гри, це, зокрема, і заслуга Ложкіна», - сказав він.

Фесенко також зазначив, що впродовж першого року президентства у всіх попередників Порошенка відбувалися кадрові конфлікти. «Те, що Ложкін відпрацював без скандалів, без конфліктів, це свідчить про те, що цей вибір був правильний», - сказав він.

Крім того, Фесенко вважає важливим, що Ложкін не виступає в ролі сірого кардинала, як це було з Сергієм Льовочкіним. «Те, що Ложкін поводиться як менеджер, а не як політик, на мій погляд, це скоріше плюс, ніж мінус», - сказав він.

Водночас експерт вважає, що у прорахунках у кадровій політиці є, зокрема, і відповідальність Ложкіна.

«Ключове завдання зараз для Адміністрації президента - це прискорення реформ. І АП, і президент мають зараз попрацювати на те, щоб додати імпульсу для прискорення реформ в країні», - сказав Фесенко.