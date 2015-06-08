"Велика сімка": Енергетика не повинна використовуватися як засіб політичного примусу

Лідери країн „Великої сімки” заявляють про неприпустимість використання енергоносіїв як засобу політичного тиску і висловлюють підтримку Україні у реформуванні енергетичного сектору економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації за результатами саміту G7.

„Ми підтверджуємо підтримку Україні та інших уразливих країн в їхніх зусиллях щодо реформування та лібералізації своїх енергетичних систем і наголошуємо, що енергетика не повинна використовуватися як засіб політичного примусу або загроза безпеці. Ми вітаємо намір уряду України знизити енергетичні субсидії та інвестувати у програми енергоефективності”, - зазначається в декларації.

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Лідери країн «Великої сімки» також зазначили, що мають намір продовжувати роботу з оцінки вразливості енергетичних систем.

„Крім того, ми будемо працювати на зміцнення стійкості і гнучкості газових ринків… Ми розглядаємо диверсифікацію як основний елемент енергетичної безпеки. Ми зміцнюватимемо співробітництво у галузі енергоефективності та розпочнемо нові спільні заходи, спрямовані на підвищення кібербезпеки енергетичного сектору”, - наголошується у декларації.

У документі зазначається, що держави „Великої сімки” працюватимуть спільно, а також з іншими зацікавленими країнами, у питанні посилення загальної координації і прозорості досліджень і розробок у сфері енергетики, „підкреслюючи важливість відновлюваних джерел енергії та інших технологій з низьким вмістом вуглецю”.

„Ми просимо наших міністрів просувати ці ініціативи і доповісти нам в 2016 році”, - йдеться в документі.