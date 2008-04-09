Парламент Косово схвалив Конституцію

Закон набере чинності 15 червня

Парламент Косово сьогодні одноголосно схвалив Конституцію республіки, яка повинна набути чинності 15 червня. Документ проголошує Косово "незалежною, суверенною демократичною, єдиною і неподільною державою". Державними мовами республіки Косово оголошуються албанська і сербська, передає «Эхо Москвы». Створюються Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Конституційний Суд, розвідслужба і сили державної безпеки. На час набрання Конституцією чинності адміністрація ООН має передати всі владні і адміністративні повноваження косовським державним структурам.

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