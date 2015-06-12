Депутатів слід арештовувати відразу після позбавлення імунітету - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив журналістам, коментуючи оголошення у розшук Сергія Клюєва.

Він зауважив, що кримінальна справа щодо Клюєва розслідується генпрокуратурою.

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"Але через два дні після рішення Верховної Ради про позбавлення його недоторканності нам надходили доручення на вручення повістки народному депутату. На моє переконання, у роботі в цій справі не вистачає того, що немає рішення парламенту про його (Клюєва — УНІАН) арешт. Я як колишній народний депутат вважаю, що коли Верховна Рада позбавляє недоторканності, треба раз і назавжди визначити, що одразу в залі надається дозвіл на притягнення до відповідальності. Якщо це кримінальна відповідальність, одразу має вручатися повістка і поруч стояти автозак і він на автозаку має виїжджати, а не на дорогому “Мерседесі”. Тим більше, що цей народний депутат намагався залишити територію України, коли Верховна Рада голосувала", - сказав Наливайченко.

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Також він додав, що "під час невипуску Клюєва за кордон через аеропорт "Бориспіль" СБУ не дала йому вилетіти, але так і не отримала доручення на затримання Клюєва", тому що законодавство не дозволяє прокуратурі за чинним КПК його затримати.

"Законодавець мусить все ж таки піти на рішучі дії — дати дозвіл на арешт людей, що ховались за депутатським мандатом у залі Верховної Ради", - наголосив Наливайченко.

Яку повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада надала згоду на притягнення народного депутата Клюєва до кримінальної відповідальності. 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у внутрішньодержавний розшук.