Тисячі лікарень можуть залишитись без фінансування - депутат

"Нажаль, за більш ніж півроку анонсування швидкоплинних і якісних реформ, єдине на що спромоглося міністерство – це запропонувати переведення лікарень у статус комунальних підприємств, але без врахування цілком передбачуваних перешкод",- так з приводу цього питання висловився Андрій Шипко, вказавши на основні недоліки законопроектів, винесених на обговорення Міністерством охорони здоров’я.

На його думку, медичним закладам необхідно надавати автономію, але ця справа досить непроста і відповідальна, а якщо не врахувати навіть найменші деталі, почнеться закладомор

По-перше, на думку парламентаря, існує загроза того, що в прийнятті Закону виникне певна затримка, так як період запланованих змін припадає на час місцевих виборів восени.

« Є ризик, що це питання стане приводом спекуляцій у передвиборчому процесі та до 1 січня не буде розглянуто на місцевих рівнях. В результаті вже з наступного року сотні, тисячі медичних закладів залишаться без державного фінансування» - підкреслив Шипко.

Окрім того, надання лікарням статусу комунальних підприємств говорить про занадто великий впив місцевих рад як на процес формування, так і на подальшу організацію роботи закладів.

"Слід зважати й на те, що в умовах відсутності бази оцінки послуг та всіх необхідних протоколів лікування, існує загроза, що пацієнт платитиме за послуги більше, ніж це необхідно, - окремо наголошує депутат.

Шипко відзначає, що незрозумілим є і те, чи має намір держава взагалі приймати участь в регулюванні ціноутворення платних для населення послуг, і хто здійснюватиме контроль за їх якістю. Потребує роз’яснень і формування безкоштовного медичного пакету, якщо звичайно він передбачений.