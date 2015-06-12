Тисячі лікарень можуть залишитись без фінансування - депутат
Народний депутат Андрій Шипко заявив, що тисячі українських лікарень можуть залишитися без фінансування, через не виважені та недосконалі пропозиції МОЗ щодо реформування галузі.
"Нажаль, за більш ніж півроку анонсування швидкоплинних і якісних реформ, єдине на що спромоглося міністерство – це запропонувати переведення лікарень у статус комунальних підприємств, але без врахування цілком передбачуваних перешкод",- так з приводу цього питання висловився Андрій Шипко, вказавши на основні недоліки законопроектів, винесених на обговорення Міністерством охорони здоров’я.
На його думку, медичним закладам необхідно надавати автономію, але ця справа досить непроста і відповідальна, а якщо не врахувати навіть найменші деталі, почнеться закладомор
По-перше, на думку парламентаря, існує загроза того, що в прийнятті Закону виникне певна затримка, так як період запланованих змін припадає на час місцевих виборів восени.
« Є ризик, що це питання стане приводом спекуляцій у передвиборчому процесі та до 1 січня не буде розглянуто на місцевих рівнях. В результаті вже з наступного року сотні, тисячі медичних закладів залишаться без державного фінансування» - підкреслив Шипко.
Окрім того, надання лікарням статусу комунальних підприємств говорить про занадто великий впив місцевих рад як на процес формування, так і на подальшу організацію роботи закладів.
"Слід зважати й на те, що в умовах відсутності бази оцінки послуг та всіх необхідних протоколів лікування, існує загроза, що пацієнт платитиме за послуги більше, ніж це необхідно, - окремо наголошує депутат.
Шипко відзначає, що незрозумілим є і те, чи має намір держава взагалі приймати участь в регулюванні ціноутворення платних для населення послуг, і хто здійснюватиме контроль за їх якістю. Потребує роз’яснень і формування безкоштовного медичного пакету, якщо звичайно він передбачений.