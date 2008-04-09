Перша п`ятірка СДПУ(о) на виборах у Київраду

Список кандидатів у депутати Київської міської ради від СДПУ(о) очолив голова партії Юрій ЗАГОРОДНІЙ.

Другим у списку є позапартійний Сергій МЕДВЕДЧУК – брат колишнього лідера партії Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі партії, список кандиадтів був затверджений на XIV конференції Київської міської організації СДПУ(о) 8 квітня.

До першої п’ятірки списку кандидатів у депутати Київради також увійшли перший заступник голови СДПУ(о) Ігор ШУРМА, заступник голови партії Олексій МУСТАФІН і член політбюро СДПУ(о) Володимир ВОЮШ. Всього у списку - 37 осіб.

Було затверджено також виборчу програму, з якою київські об’єднані соціал-демократи підуть на вибори. Вона має назву "СДПУ(о) за соціальну безпеку киян".

Делегати конференції, розглядаючи питання щодо кандидата на посаду міського голови, погодилися з рішенням політбюро партії про підтримку кандидатури секретаря СПУ, голови Української спілки ветеранів Афганістану Сергія ЧЕВОНОПИСЬКОГО.

Виступаючи перед делегатами конференції, Ю.ЗАГОРОДНІЙ наголосив, що цим кроком об’єднані соціал-демократи підкреслюють свою позицію і послідовність щодо процесу об’єднання лівих та лівоцентристських політичних сил, бо саме таке потужне об’єднання партій з близькою ідеологією має шанс успішно протистояти "диктатурі різнокольорового лібералізму".