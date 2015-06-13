В "Укроборонпромі" розповіли, за що звільнили директора Львівського бронетанкового заводу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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За словами першого заступника генерального директора концерну Сергія Пінькаса, зокрема, мова йде про затримки у налагодженні повноцінного серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б" від березня місяця.

"У нової команди "Укроборонпрому" дуже проста філософія: не виконуєш поставлених перед тобою завдань – звільни відповідну посаду. Дотримання виробничих планів – це особиста відповідальність керівника будь-якого із наших підприємств", - наголосив Пінькас.

Наразі виконувачем обов’язків директора Львівського бронетанкового заводу призначений головний інженер Віктор Андрощук, якому поставлене завдання якнайшвидше надолужити темпи виробничого процесу.

"Щодо минулого керівника Львівського бронетанкового заводу Олександра Остапця "Укроборонпром" неодноразово фіксував проблемні ситуації. За результатами проведеної чергової перевірки було виявлено зрив виробничих графіків!", - зазначається у повідомленні.

Цього тижня було змінено керівника ще одного бронетанкового підприємства – ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Свою посаду покинув Микола Бєлов, а виконувачем обов’язків призначили головного інженера Олександра Шейка.