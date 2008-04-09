Дві партії планують створити «Блок Омельченка»

Київські міські організації Партії малого та середнього бізнесу та партії «Народна воля» планують створити «Блок Омельченка Олександра Олександровича» для участі у виборах Київської міської ради.

Про це УНІАН повідомили в Київській міській територіальній виборчій комісії.

Планується, що міжпартійна конференція з цього приводу пройде 11 квітня у Києві.

Як повідомляв УНІАН, екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО висунув свою кандидатуру на посаду столичного міського голови.

Згідно із заявою, він пропонує свою кандидатуру як самовисуванець.