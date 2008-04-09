Дві партії планують створити «Блок Омельченка»
19:38, 09 квітня 2008Політика
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Про це повідомили в ТВК
Київські міські організації Партії малого та середнього бізнесу та партії «Народна воля» планують створити «Блок Омельченка Олександра Олександровича» для участі у виборах Київської міської ради.
Про це УНІАН повідомили в Київській міській територіальній виборчій комісії.
Планується, що міжпартійна конференція з цього приводу пройде 11 квітня у Києві.
Як повідомляв УНІАН, екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО висунув свою кандидатуру на посаду столичного міського голови.
Згідно із заявою, він пропонує свою кандидатуру як самовисуванець.
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