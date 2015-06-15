Тристороння контактна група по Донбасу проведе зустріч з бойовиками 16 червня в Мінську

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який є представником України в Контактній групі, Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожКонтактна група домовилася про припинення вогню в районі Широкиного

"Завтра, 16 червня, в Мінську відбудеться зустріч учасників Тристоронньої контактної групи з участю представників т. зв. "ДНР" і "ЛНР", - написала Оліфер.

Прес-секретар Кучми уточнила, що у зустрічі візьмуть участь Хайді Тальявіні, Леонід Кучма, Азамат Кульмухаметов.

Початок зустрічі заплановано на 16:00.

Також перед цією зустріччю відбудуться засідання трьох підгруп - з безпеки, політичних та гуманітарних питань.

Як повідомляв УНІАН, РФ наполягає на розширенні Контактної групи з визнанням "ДНР/ЛНР" окремими сторонами переговорів.