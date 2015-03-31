Американський генерал назвав терміни нового наступу Росії на Донбасі

Про це сказав американський генерал, колишній командувач силами НАТО в Європі Веслі Кларк у своєму виступі на Atlantic Council, пише Європейська правда.

"Схоже, що відновлення більш широкого конфлікту неминуче, і я сподіваюся, що США приймуть всі необхідні заходи, щоб запобігти цьому", - зазначив він.

На думку генерала, мінські домовленості працюють слабо, тому що важке озброєння відведено, але приховано поблизу від кордону, а Росія досі продовжує надавати допомогу сепаратистам.

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За його словами, аналіз різних факторів дозволяє припустити, що "нового наступу російських сил слід очікувати після великодніх свят, але до 9 травня".

"Може бути, якщо союзники вирішать бойкотувати урочистості, які мають для президента Путіна вирішальне значення, він почекає", - сказав Кларк.

На його думку, потрібно вже зараз відправити Україні зброю, щоб вона була готова до моменту наступу.

"Це не буде провокацією, але буде мати ефект стабілізації, і ми повинні зробити це зараз", - зазначив генерал.

Разом з тим він попередив - було б помилкою вважати, що апетити Путіна обмежаться лише Україною, і заявив про можливість нападу на країни Балтії і Польщі.

Генерал порівняв війну в Україні з війною на Балканах в 1990-х.

"Маємо в Україні ту ж схему дій, що й на Балканах. І навіть більше - можна згадати захоплення Польщі в 1939 році за пактом Молотова-Ріббентропа. Дії Росії в Криму і на Донбасі нагадують дії Радянського союзу, коли він зайняв Східну Польщу", - вважає Кларк.