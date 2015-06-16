У Сімферополі постановили заарештувати Корчинського
15:08, 16 червня 2015Політика
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Суд Сімферополя видав постанову про те, що голова партії "Братство" Дмитро Корчинський підлягає арешту.
Дмитро Корчинський / УНІАН
На сторінці "Братства" у Фейсбук з'явилася інформація про те, що голова партії Корчинський, відповідно до постанови кримського суду підлягає арешту, як злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку.
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Згідно з документом, опублікованим на сторінці, постанову видано Київським районним судом Сімферополя. У ньому сказано, що Корчинського треба заарештувати, не дивлячись на апеляцію адвоката голови "Братства".
Сам Корчинський поки ніяк не прокоментував дану постанову.
facebook.com/bratstvo.info
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