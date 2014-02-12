Суд відмовився амністувати Корчинського

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила суддя Шевчнківського райсуду Лариса Радуцька.

Читайте такожНа виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС При цьому захисник Корчинського заявив суду, що у належний спосіб поінформував свого підзахисного про час і місце судового засідання та надав суду заяву Корчинського, в якій він просить проводити засідання за його відсутності.

У свою чергу сторона держобвинувачення не заперечувала проти цього.

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Натомість суддя висловила сумнів у тому, що Корчинський дійсно належним чином був поінформований про дату слухань, а також у тому, що надана суду заява дійсно написана ним. Враховуючи ці обставини, судове засідання було перенесено на 13.30 24 лютого.

Як повідомлялося, 5 грудня стало відомо, що Корчинському оголошено підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо організації масових заворушень 1 грудня на вул. Банковій.

Його було оголошено у міжнародний розшук.