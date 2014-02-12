Суд відмовився амністувати Корчинського
Шевченківський райсуд Києва відмовився приймати рішення щодо застосування амністії до лідера "Братства" Дмитра Корчинського через його відсутність на судовому засіданні і переніс слухання справи на 24 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила суддя Шевчнківського райсуду Лариса Радуцька.
Читайте такожНа виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС При цьому захисник Корчинського заявив суду, що у належний спосіб поінформував свого підзахисного про час і місце судового засідання та надав суду заяву Корчинського, в якій він просить проводити засідання за його відсутності.
У свою чергу сторона держобвинувачення не заперечувала проти цього.
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Натомість суддя висловила сумнів у тому, що Корчинський дійсно належним чином був поінформований про дату слухань, а також у тому, що надана суду заява дійсно написана ним. Враховуючи ці обставини, судове засідання було перенесено на 13.30 24 лютого.
Як повідомлялося, 5 грудня стало відомо, що Корчинському оголошено підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо організації масових заворушень 1 грудня на вул. Банковій.
Його було оголошено у міжнародний розшук.