Тимошенко висуває кандидатуру Турчинова в мери Києва

Лідер БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пропонує своїй політичній силі підтримати кандидатуру першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією вона виступила сьогодні під час міжпартійної конференції київської міської організації БЮТ.

Представляючи кандидатуру О.ТУРЧИНОВА, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ «віддає Києву найкраще, що у нас є».

За її словами, на сьогодні О.ТУРЧИНОВ обіймає посаду першого віце-прем’єр-міністра і на ньому лежить левова частка роботи у Кабінеті міністрів.

Водночас, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, посаду мера столиці має обійняти «людина самої високої порядності».

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що О.ТУРЧИНОВ є професійним економістом, гарним господарником і має бездоганні організаторські здібності.

За словами лідера БЮТ, ситуація у Києві значною мірою залежить від того, яка людина перебуває на посаді мера. При цьому вона наголосила, що особи, які перебувають при владі і потрапляють «до системи спокус і повної корупції», рідко витримують таку напругу.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила упевненість, що кандидат від БЮТ є саме такою людиною, яка здатна буде не піддатися будь-яким спокусам.