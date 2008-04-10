Фракція Партії регіонів на знак протесту залишила сесійну залу

Фракція Партії регіонів під кінець вечірнього засідання парламенту залишила сесійну залу.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ, це було зроблено на знак протесту проти недотримання коаліцією обіцянки підтримати проект постанови про діяльність парламентської опозиції.

В той же час він додав, що завтра фракція ПР не планує блокувати трибуну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні не було підтримано дві постанови, які стосувалися діяльності парламентської опозиції та проведення години запитань до уряду.