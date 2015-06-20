Посол Литви заявив про наявність політичної волі постачати Україні зброю

Про це в ефірі 5 каналу заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

«Дійсно, така політична воля є і вона була оприлюднена вищим литовським керівництвом. Деякі кроки вже зроблено, ми і надалі такі кроки будемо робити, у тому числі щодо постачання зброї в Україну. Детальніше важко говорити, але ми готові», - заявив Януконіс.

Читайте такожПорошенко: Ми боремося зі зброєю XX століття проти зброї XXI століття, РФ використовує Україну як тестовий полігон"Ми хочемо показати принцип іншим країнам, що треба допомогти Україні усіма засобами, у тому числі військовими. Я не бачу підстав, що може стримувати цю політику", - наголосив він.