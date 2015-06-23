На "нормандських" переговорах у Парижі Україна намагатиметься закріпити попередні угоди - МЗС

Про це директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Насправді наше головне завдання під час цієї зустрічі – провести аналіз виконання всіх положень в комплексі заходів – усіх 13-ти положень. І ми маємо намір чітко засвідчити, що жодне із положень Російською Федерацією не виконуються», – сказав Макєєв.

Читайте такожНаступна зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" не повинна бути черговим "сеансом балаканини" - КлімкінНа його думку, Україні важливо нині почути від Росії, що вона готова припинити ескалацію конфлікту на Донбасі.

«Наші очікування, що російська сторона зрештою визнає необхідність деескалації», – сказав Макеєв.

Сьогодні ввечері у столиці Франції запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії для розгляду питання про врегулювання ситуації на сході України. За попередніми даними, зустріч проходитиме за зачиненими дверима, і вихід до преси не запланований.