Jaguar презентував найпотужнішу версію седана XJ (фото)

На міжнародному автошоу, що проходить у Лондоні, компанія Jaguar представила спеціальну, найпотужнішу версію свого седана Jaguar XJ. Цей автомобіль отримав назву XJR Portfolio, а його продаж почнеться у вересні поточного року за ціною 62 тисячі 040 фунтів стерлінгів. До речі, у Великій Британії планується продати всього 100 таких автомобілів.

Новий Jaguar XJR на 200 кілограмів легший за свого попередника, який випускався п`ять років тому. Цей автомобіль оснащений 4,2-літровим V8 потужністю 400 кінських сил, який агрегується з новим шестиступінчастим "автоматом" ZF. Від нуля до ста кілометрів на годину розкішний седан прискорюється за п`ять секунд.

Крім того, XJR відрізняється від базового седана потужнішими гальмівними механізмами, переналаштованими адаптивною підвіскою CATS і системою стабілізації, а також спеціальними 20-дюймовими колісними дисками і спортивними покришками. Відрізнити найшвидший Jaguar XJ можна ще і за алюмінієвими вентиляційними прорізами, що розмістилися на передніх крилах.

XJR Portfolio фарбуватимуть лише в спеціальний чорний колір, а в оздобленні його салону використовується шкіра кольору слонової кістки, спеціальні сорти дерева і алюмінієві вставки.

Лента.ру