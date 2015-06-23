"Вразливих депутатів банально зупинятимуть даішники" - Венеціанська комісія виступила проти зняття недоторканності

Про це на зустрічі з журналістами заявила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, передає Еспресо.TV.

"Венеціанська комісія висловилася категорично проти скасування депутатської недоторканності", - заявила Сироїд.

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Вона зазначила, що один із експертів групи, який давала висновок на засіданні Венеціанської комісії, Сергіо Бартолі зазначив, що в такому випадку депутати навіть не зможуть доїхати на засідання парламенту, якщо хтось захоче їм перешкодити, тому що "їх банально зупинить даішник". На думку експертів комісії, у нинішній ситуації в Україні депутати будуть дуже вразливими.

"300 голосів у парламенті не знайдеться для того, щоб проголосувати за зняття недоторканності", - додала Сироїд.