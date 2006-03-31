Єхануров займеться архітектурою

Перший номер у списку блоку “Наша Україна”, прем‘єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що підписання меморандуму про створення парламентської коаліції можливе в перший день роботи Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, цього тижня Ю.ЄХАНУРОВ завершив перше коло консультацій з політичними силами, що подолали тривідсотковий бар‘єр щодо створення парламентської коаліції у ВР 5-го скликання.

“Я задоволений зустрічами з усіма представниками політичних сил - переможців парламентської кампанії. Сторони переговорного процесу висловили своє бачення майбутнього країни, формату та принципів формування коаліції. Очевидно, що усі вони думають про Україну”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на запитання, які подальші кроки планує робити блок “Наша Україна” для створення коаліції, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив: “За тиждень відбудеться засідання ради партії. Поговоримо про виборчу кампанію, підведемо підсумки, дамо оцінку суспільно-політичній ситуації, що складається в пост виборчий період. Обговоримо основні принципи та можливий формат майбутньої коаліції. Необхідно підготувати проект політичного меморандуму, де будуть прописані принципи формування політичного об‘єднання. Лише потім, після погодження з усіма учасниками переговорного процесу, можна буде говорити про підписання угоди. Я думаю, що підписання можливе в перший день роботи нового парламенту», - сказав він.

«Зрозуміло, що є необхідність у проведенні чергового кола переговорів, у ході яких наша політична сила намагатиметься вивести формулу архітектури нової української політики. Хочу наголосити, що блок “Наша Україна” проти створення майбутньої коаліції на принципах закритого акціонерного товариства. Ми маємо визначити правила для всіх, а не тільки для коаліції переможців. Українські політики врешті-решт повинні повернутися з війни», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.