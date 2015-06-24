У Харківській міськраді створена група партії "Відродження"
У Харківській міськраді створена депутатська група партії «Відродження».
Про це сьогодні, 24 червня, на сесії міськради повідомив харківський міський голова Геннадій Кернес. До групи увійшли 18 депутатів. Очолив групу Володимир Скоробагач.
"Ми живемо в цьому місті з дитинства і бачили його різним. Харків - це затишний, чистий і успішний мегаполіс. Такий він багато в чому завдяки сучасному керівництву міста. Тому ми хочемо і надалі, об'єднавшись в групу небайдужих до долі Харкова людей, продовжувати відроджувати і розвивати його", - розповів голова депгрупи.
Він також підкреслив, що професіоналізм і продумані рішення нової команди зможуть дати позитивні результати, вирішити складні та актуальні завдання.
"У політиці немає закономірностей - в політиці є рішення. Я впевнений, що це рішення - перший крок до позитивних змін, свідками яких ми станемо разом з вами", - зазначив депутат Харківської міськради.