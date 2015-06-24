Окупанти в Криму визнали українську символіку підставою для застосування сили

Про це він розповів кореспонденту Крим.Реалії.

У документі повідомляється, що «за наявною у прокуратури міста Сімферополя інформацією», в Криму готують протестні заходи, приурочені до Дня кримськотатарського прапору та Дня Конституції України».

«Частина радикально налаштованих кримськотатарських і проукраїнських активістів планує спровокувати правоохоронні органи Криму до використання сили шляхом розміщення української символіки в населених пунктах і скандування гасел «Слава Україні – Героям слава» біля органів державної влади республіки», - йдеться в документі, копію якого Кузьмін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожОкупанти затримали в Сімферополі активіста за "заборонену" синьо-жовту стрічкуЗаступник прокурора міста, молодший радник юстиції Зобков, який підписав застереження, повідомив Леоніду Кузьміну, що проведення публічних заходів у разі відсутності погодження з владою є незаконним.

За словами Леоніда Кузьміна, настільки детальний опис гіпотетичного правопорушення, яке, за заявою прокуратури, що може статися в майбутньому, є відсиланням до подій, що відбулися на початку березня, на акції пам'яті Шевченка, яка пройшла в Сімферополі.

«9 березня було розгорнуто такий прапор, і такі слова лунали на заході, організатором якого виступив я», – сказав Кузьмін.

«Співробітники в черговий раз прямо натякнули, що знають про наші плани по 28 червня, так як інформації у відкритому доступі ми ще ніде не публікували, і про свої плани ні з ким не ділилися. Що ж, ми знаємо, в яких умовах і під яким тотальним контролем ми перебуваємо, і припиняти свою роботу не збираємося», – додав кримський активіст.

Раніше кілька активістів були затримані на акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка 9 березня в Сімферополі. Після цього 12 березня, відбувся суд, на якому їм винесли покарання за використання української атрибутики – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції. Активістам судом призначено обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному.

Пізніше Залізничний райсуд Сімферополя визнав винним ще одного учасника акції Куртсеїта Абдуллаєва в порушенні регламенту проведення публічного заходу, оскільки він розгорнув прапор України. Сам Абдуллаєв заявив, що з таким рішенням не згоден.