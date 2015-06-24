Окупанти в Криму визнали українську символіку підставою для застосування сили

21:32, 24 червня 2015
Політика
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Український активіст, один із творців Українського культурного центру в Сімферополі Леонід Кузьмін отримав від російської прокуратури Криму попередження про неприпустимість проведення якихось "акцій" на День Конституції України.

Українському активісту почали приходити СМС від прокуратури

Про це він розповів кореспонденту Крим.Реалії.

У документі повідомляється, що «за наявною у прокуратури міста Сімферополя інформацією», в Криму готують протестні заходи, приурочені до Дня кримськотатарського прапору та Дня Конституції України».

«Частина радикально налаштованих кримськотатарських і проукраїнських активістів планує спровокувати правоохоронні органи Криму до використання сили шляхом розміщення української символіки в населених пунктах і скандування гасел «Слава Україні – Героям слава» біля органів державної влади республіки», - йдеться в документі, копію якого Кузьмін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожОкупанти затримали в Сімферополі активіста за "заборонену" синьо-жовту стрічкуЗаступник прокурора міста, молодший радник юстиції Зобков, який підписав застереження, повідомив Леоніду Кузьміну, що проведення публічних заходів у разі відсутності погодження з владою є незаконним.

За словами Леоніда Кузьміна, настільки детальний опис гіпотетичного правопорушення, яке, за заявою прокуратури, що може статися в майбутньому, є відсиланням до подій, що відбулися на початку березня, на акції пам'яті Шевченка, яка пройшла в Сімферополі.

«9 березня було розгорнуто такий прапор, і такі слова лунали на заході, організатором якого виступив я», – сказав Кузьмін.

«Співробітники в черговий раз прямо натякнули, що знають про наші плани по 28 червня, так як інформації у відкритому доступі ми ще ніде не публікували, і про свої плани ні з ким не ділилися. Що ж, ми знаємо, в яких умовах і під яким тотальним контролем ми перебуваємо, і припиняти свою роботу не збираємося», – додав кримський активіст.

Раніше кілька активістів були затримані на акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка 9 березня в Сімферополі. Після цього 12 березня, відбувся суд, на якому їм винесли покарання за використання української атрибутики – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції. Активістам судом призначено обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному.

Пізніше Залізничний райсуд Сімферополя визнав винним ще одного учасника акції Куртсеїта Абдуллаєва в порушенні регламенту проведення публічного заходу, оскільки він розгорнув прапор України. Сам Абдуллаєв заявив, що з таким рішенням не згоден.

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