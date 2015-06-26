Особливий статус Донбасу закріплять у перехідних положеннях нової Конституції

Про це заявив журналістам член Конституційної комісії Віктор Мусіяка перед початком засідання комісії.

За словами Мусіяки, питання, що стосується пункту Мінських домовленостей про «особливий режим здійснення самоврядування - це буде передбачено у прикінцевих положеннях». «Там буде сказано, що окремим законом визначається. Так, як воно зараз є», - додав він.

На уточнення, чи не буде щодо Донбасу в Конституції особливих положень, а лише посилання на чинний закон про особливий режим місцевого самоврядування в низці районів Донецької та Луганської областей, Мусіяка відповів: «Я думаю, так. Це буде за чинним законом».

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Що стосується Криму, він зазначив, що положення, «якщо вони і будуть, то я іншого не бачу, крім того, як десь зробити застереження, що дія цього розділу Конституції зупиняється до відновлення юрисдикції України, припинення статусу окупованої території».

Крім того, він зауважив, що у запропонованому законопроекті про зміни до Конституції щодо децентралізації вживаються поняття «громада» і «територіальна громада». На його думку, ці поняття необхідно звести в одне – «громада».

Також він повідомив, що виступав проти призначення префекта президентом України за поданням Кабінету міністрів, а звільнення префекта - без подання уряду, але «зараз там вже все це нормально».

Як зазначив Мусіяка, у запропонованому положенні про можливість припинення діяльності органу місцевого самоврядування, який прийняв небезпечне рішення, наприклад, щодо територіальної цілісності України, встановлено, що президент вносить відповідне подання до Конституційного суду, і якщо КС підтверджує неконституційність такого рішення, тоді Верховна Рада приймає рішення про позачергові вибори.