Конституційна комісія не отримувала пропозицій щодо надання Донбасу особливого статусу - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради, голова Конституційної комісії Володимир Гройсман сьогодні на брифінгу.

“Ми не отримували окремих пропозицій від Тристоронньої контактної групи. Як отримаємо в рамках Конституційної комісії, то абсолютно публічно будемо розглядати”, - наголосив Гройсман.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації в ЗМІ, що нібито ЄС пропонує надати Донбасу особливий статус ще до того, як бойовики та РФ почнуть виконувати Мінські угоди, Гройсман зазначив, що таку інформацію бачив у ЗМІ, але потім вона була спростована. Він наголосив, що “жодної офіційної позиції щодо цього від ЄС немає”.

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Голова ВР наголосив, що “суверенні питання України” мають вирішуватися всередині країни. Він нагадав, що “у нас є закон про особливості місцевого самоврядування на окремих територіях, і я думаю, що цього достатньо як інструмент для того, щоб розвивати місцеве самоврядування на окремих частинах України”.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи в Конституції визнається Крим як частина України, Гройсман сказав: “Хочу підкреслити, наголосити, затвердити, підтвердити, що Автономна Республіка Крим є в складі України, і це є Україна”.

“Те, що Росія окупувала частину території України, означає тільки єдине, що Україна буде боротися за повернення Криму і ми будемо робити це максимально в усі можливі способи”, - зазначив Гройсман.

Він додав, що в Конституції передбачено, що Україна є унітарною державою “з усіма областями, і в тому числі з АРК”.