Ющенко посмертно нагородив загиблого у Косово миротворця

Указ розміщений на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденами «За мужність» офіцерів Спеціального миротворчого підрозділу МВС України у Косові, зокрема й старшого лейтенанта Ігоря Киналя (посмертно). Відповідний Указ розміщений на сайті глави держави. Окрім І.Киналя, орденом «За мужність» III ступеня нагороджено капітана В`ячеслава ЄВСТАФ`ЄВА і старшого лейтенанта міліції Олександра МАРИНІЧА. Також Президент України підписав Указ про нагородження орденом «За мужність» III ступеня лісничого Оползневського лісництва Автономної Республіки Крим Володимира Тарєєва (посмертно) за мужність і самовіддані дії, виявлені під час гасіння пожежі в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику АРК. Ще одним Указом глава держави нагородив орденом «За мужність» III ступеня менеджера відділення Черкаського головного регіонального управління акціонерного комерційного банку «Приватбанк» Ярослава НАДТОЧІЯ і водія акціонерного товариства «Черкасиавтотранс» Миколу ФІЛІПОВА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter