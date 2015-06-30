Військові можуть отримати право на безкоштовну психологічну реабілітацію після бойових завдань

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 290 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі. Крім того, депутати підтримали пропозицію щодо скороченого терміну підготовки законопроекту до другого читання.

Читайте такожСтатус учасника бойових дій отримають і добровольці, які не входили до складу ЗСУ та МВС

Законопроектом встановлюється, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах мають право на безкоштовне проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них.

Як зазначається в пояснювальній записці, згідно з міжнародним досвідом, учасники бойових дій після повернення до мирного життя впродовж наступних 10-20 років можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої допомоги внаслідок впливу бойових стрес-факторів.

Розлади у бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, апатією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, інсультами, інфарктами, зростанням алкоголізму, наркоманії, асоціальною поведінкою, підвищенням ймовірності суїцидів, скороченням тривалості життя тощо.