Росія блокує відкриття спецофісу ООН у Києві - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання дискусійного клубу "Трансформація системи трансатлантичної безпеки".

Заступник міністра погодився з тим, що діяльність Ради безпеки ООН і самої ООН загалом заслуговують на критику, але, разом з тим, він вважає, що не слід на догоду Росії вдаватися до дій, які можуть підривати авторитет Ради безпеки.

У цьому зв'язку Кислиця наголосив, що "це саме те, чого добивається Російська Федерація, коли хоче всіма можливими засобами, які є в її розпорядженні, усунути міжнародні організації від врегулювання кризи в Україні".

"Я з усією відповідальністю кажу, що саме Російська Федерація робить усе можливе для того, щоб не було реалізовано на практиці звернення керівництва України з дозволу парламенту, для того, щоб у нас не з'явилися миротворчі сили ООН", - зазначив Кислиця.

Читайте такожООН: більше 900 тисяч українців просять статус біженця за кордономВін наголосив, що "саме Російська Федерація робить усе для того, щоб не з'явилось навіть робочого зв'язку між Нью-Йорком і Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, у тому числі була підірвана ініціатива генерального секретаря, і блокується Російською Федерацією створення спеціального офісу ООН, який би допомагав СММ ОБСЄ у виконанні мандата ОБСЄ і реалізації Мінських домовленостей".