Росія блокує відкриття спецофісу ООН у Києві - МЗС
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявляє, що Росія блокує відкриття в Києві спеціального офісу Організації Об'єднаних Націй для сприяння роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та врегулювання ситуації на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання дискусійного клубу "Трансформація системи трансатлантичної безпеки".
Заступник міністра погодився з тим, що діяльність Ради безпеки ООН і самої ООН загалом заслуговують на критику, але, разом з тим, він вважає, що не слід на догоду Росії вдаватися до дій, які можуть підривати авторитет Ради безпеки.
У цьому зв'язку Кислиця наголосив, що "це саме те, чого добивається Російська Федерація, коли хоче всіма можливими засобами, які є в її розпорядженні, усунути міжнародні організації від врегулювання кризи в Україні".
"Я з усією відповідальністю кажу, що саме Російська Федерація робить усе можливе для того, щоб не було реалізовано на практиці звернення керівництва України з дозволу парламенту, для того, щоб у нас не з'явилися миротворчі сили ООН", - зазначив Кислиця.
Читайте такожООН: більше 900 тисяч українців просять статус біженця за кордономВін наголосив, що "саме Російська Федерація робить усе для того, щоб не з'явилось навіть робочого зв'язку між Нью-Йорком і Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, у тому числі була підірвана ініціатива генерального секретаря, і блокується Російською Федерацією створення спеціального офісу ООН, який би допомагав СММ ОБСЄ у виконанні мандата ОБСЄ і реалізації Мінських домовленостей".