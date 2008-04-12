Чим займатиметься коаліція у понеділок у присутності Тимошенко

Голова фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО повідомив, що у понеділок на загальних зборах коаліції обговорюватимуться питання внесення змін до державного бюджету на поточний рік і розробка нової редакції Конституції.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво блоку, про це він повідомив на брифінгу в Дніпропетровську.

“На загальних зборах коаліції, які відбудуться в понеділок, будуть присутні і голова Верховної Ради, і прем’єр-міністр, і члени уряду”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, учасники зборів обговорять внесення змін до державного бюджету Україна на 2008 рік.

“На цих зборах ми говоритимемо, по-перше, про зміни до держбюджету на 2008 рік, які мають бути внесені на основі перегляду макропоказників у зв’язку з необхідністю затвердження антиінфляційних заходів. Оскільки ми не збираємося ховати голову в пісок і робити вигляд, що тут немає проблем. Змінений бюджет повинен дати новий прогноз інфляції, нові величини доходів і видатків. Зміни до бюджету повинні передбачати збільшення видатків на енергозбереження, збільшення видатків на Збройні сили, збільшення підтримки за деякими агропромисловими програмами, запровадження 20% надбавки сільським вчителям, лікарям, бібліотекарям, і вирішення ще цілої низки проблем”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Також на зборах коаліції буде обговорено питання розробки нової редакції Конституції.

“Друга тема, яка розглядатиметься на загальних зборах коаліції, - це зміни до Конституції”, - зауважив голова фракції НУ-НС. Він нагадав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО однозначно заявив, що Національна конституційна рада працює, і проект, який буде там напрацьовано, буде внесено до парламенту. “От тоді можна говорити про сенс створення Тимчасової спеціальної комісії щодо внесення змін до Конституції”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Голова партії “Наша Україна” зауважив, що “в понеділок, на загальних зборах коаліції ми будемо просити наших колег з БЮТ, щоб вони не голосували за створення ТСК щодо внесення змін до Конституції зараз, щоб ми спільно дочекалися, коли в кінці квітня відбудеться засідання Національної конституційної ради під головуванням Президента. Після цього у вигляді законопроекту мають бути напрацьовані конституційні зміни, які повинні розглядатися в порядку, встановленому Конституцією України, зокрема, у Верховній Раді, де ми їх обговоримо і проголосуємо всіма політичними силами”.

“Я особисто зробив все, аби демкоаліція постала і був сформований демократичний уряд, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. - І зараз я докладу всіх зусиль, щоб на цьому складному етапі демократична коаліція була збережена. Однак це не означає, що ми не повинні провести серйозну і відверту розмову. Я переконаний, що після загальних зборів коаліції взаємні нападки повинні припинитися”.