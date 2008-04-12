Модернізація Компартії передбачає омолодження професійних комуністів

Секретар Комуністичної партії України, народний депутат Ігор АЛЄКСЄЄВ заявляє, що в КПУ найближчим часом розпочнеться "модернізація".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Модернізація партії необхідна, і ми її розпочнемо найближчими днями, однак вона не означає відходу від принципових положень, на яких базується наша ідеологічна позиція", - сказав І.АЛЄКСЄЄВ.

За його словами, КПУ буде модернізуватися з точки зору вимог сучасності.

"Ми не ретрогради, ми, може, комуністи, є більшими патріотами за тих, хто бігає, вибачте, у цих вишиванках, але нічого для країни не робить і відверто працює на інтереси іншої держави", - заявив депутат.

І.АЛЄКСЄЄВ зазначив, що модернізація партії передбачатиме “омолодження” КПУ, підготовку кадрового резерву, молодих людей, які на професійній основі працюватимуть у партії.

"Це буде передбачати зміни в інформаційній сфері, однак мова не буде йти про те, що КПУ перетвориться на якусь єдину ліву партію, яка сьогодні створена, на жаль, нашими колегами в європейських країнах і яка фактично вживлена в структуру Євросоюзу", - підкреслив І.АЛЄКСЄЄВ.

За його словами, "не може партія називатися лівою і захищати інтереси абсолютної більшості громадян і, водночас, фінансуватися з бюджету Євросоюзу. І обумовлено в статуті цієї партії, що якщо її дії будуть визнані Радою міністрів ЄС такими, що не відповідають вимогам, то вона буде просто заборонена".

"Такою партією КПУ ніколи не буде", - наголосив депутат.