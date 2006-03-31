Томенко хоче, щоб депутати мили після себе підлогу

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України матиме п’ять ключових напрямків, зокрема, наполягатиме на прийнятті закону про скасування недоторканності депутатів місцевих рад та на внесенні змін до Конституції України в частині позбавлення депутатської недоторканості депутатів ВР України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ в парламенті також виступатиме за виключно персональне голосування народними депутатами України. Він зазначив, що буде запропоновані як технічні, так і правові норми для того, щоб кожен депутат голосував тільки за себе. Він зазначив, що ситуація коли в сесійній залі є близько 30 депутатів, а на табло висвітлюється результат у 300 голосів, є ненормальною.

М.ТОМЕНКО зазначив, що буде запропоновано, щоб голосування відбувалося не щоденно під час пленарного тижня, а 1-2 дні на тиждень. Для цього необхідно буде внести зміни до Регламенту ВР України.

За словами М.ТОМЕНКА, БЮТ виступить із законопроектом, де буде запропоновано скасувати ряд пільг для народних депутатів України, зокрема, щодо виділення їм квартири, або грошової компенсації у тому випадку коли депутат відмовляється від квартири. М.ТОМЕНКО підкреслив, що квартири народним депутатам України мають виділятися тільки службові і після завершення депутатських повноважень вони ці квартири мають здати. Він зазначив, що має скластися ситуація, щоб «ви підлогу помили і передали наступному народному депутату України» цю квартиру.