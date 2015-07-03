Росія знову вимагає від української влади прямих переговорів з бойовиками

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з очільником МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном.

«Я знаю, що Конституція України розробляється у співпраці з Венеціанською комісією, а в Мінських угодах Венеціанська комісія не згадана. Там написано, що Конституція має розроблятися за узгодженням з Донецьком і Луганськом», - стверджує Лавров.

Читайте такожЛавров підтвердив, що РФ має вплив на "ДНР" і "ЛНР": "вони значною мірою від нас залежать"За його словами, це підтверджує, що «з'являються спокуси зробити вигляд, що нехай у зміненому вигляді, але все ж таки з благословення Венеціанської комісії Мінські угоди виконуються».

«Ще раз підкреслю, ключ до успіху у справі врегулювання української кризи лежить у прямому діалозі між Києвом, Донецьком і Луганськом, і не тому що ми цього хочемо, а тому що це зобов'язання закріплено резолюцією РБ ООН», - заявив він.

За його словами, «якщо на додаток того, що потрібно зробити по Мінську-2, Венеціанська комісія зробить свій внесок - це буде чудово».