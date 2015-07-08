У Ляшка заявляють, що в окрузі №205 на Чернігівщині "руками прокуратури" готується масова фальсифікація

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук вважає, що в окрузі №205 на Чернігівщині, де відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради, "руками прокуратури" готується масова фальсифікація волевиявлення виборців.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо інформації про вилучення прокуратурою подань на членів ДВК від деяких кандидатів у депутати в 205-му окрузі.

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"Сьогодні останній день подань і сьогодні чи завтра зранку будуть формуватись дільничні виборчі комісії. Близько 20 кандидатів - вилучені їхні подання і вони прокуратурою позбавлені права на те, щоб їхні представники були у дільничних виборчих комісіях", - сказав депутат.

Він висловив переконання, що прокуратура діє "в інтересах одного з кандидатів і хоче інших позбавити...". "А так як голова ОВК на 205 окрузі відомий фальсифікатор виборів, то, я думаю, вони роблять все, щоб дільничні виборчі комісії утворювалися ним самостійно, без залучення представників інших кандидатів", - відзначив Мосійчук.

Так, на його переконання, що "руками прокуратури на 205 окрузі готується масова фальсифікація волевиявлення виборців".

Мосійчук, крім того, не виключив, що стосовно інших кандидатів в окрузі також можуть застосовуватися "подібні схеми".

На запитання, чим прокуратура аргументує свої дії, депутат сказав: "Нічим. Якимось кримінальним провадженням. Ми зараз з'ясовуємо, яким... Вказано якесь кримінальне провадження і перевищення службових повноважень".

"Наприклад, вилучені всі документи від об'єднання "Самопоміч" - на їхніх членів ДВК. На низку кандидатів. Тобто, суб'єкти виборчого права позбавляються права бути представленими у дільничних виборчих комісіях. І робиться це руками прокуратури. Це злочин", - наголосив депутат.

На уточнення, на користь кого, на його думку, це робиться, Мосійчук сказав: "Я вважаю, що це робиться на користь кандидата від влади пана Березенка".

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Крім того, депутат повідомив, що підготував звернення до Генпрокуратури з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 205 (Чернігівська область) на 26 липня у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата Валерія Куліча, обраного в цьому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії "Блок Петра Порошенка". Куліч склав депутатські повноваження після призначення його головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

ЦВК для участі у виборах зареєструвала 127 кандидатів, 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці.