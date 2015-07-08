У Криму закрили 350 україномовних класів з 400 - експерт

Про це заявив голова громадської організації «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» Андрій Щекун під час презентації в УНІАН 8 липня аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2014-2015 роках», повідомляє Крим.Реалії.

"Я називаю це явище лінгвоцидом у Криму. У Бахчисараї був україномовний клас, після анексії його розформували по різних паралелях, навіть дітей не залишили разом, хоча б і в російськомовному класі. Тобто їх розкидали по різних класах, щоб не було контакту ні україномовних батьків, ні школярів", – сказав він.

За інформацією Щекуна, з 400 україномовних класів у всьому Криму, зараз працюють 50, а єдина українська гімназія фактично «русифікована».

Читайте також"Новий порядок": україномовних школярів у Криму позбавили права на закінчену середню освіту"Залишилася одна паралель з 1-го по 9-й клас, відповідно до російського законодавства, у старших класах навчатися рідною українською або якою-небудь іншою мовою практично заборонено", – підкреслив Щекун.

Згідно з озвученою на презентації інформацією, в Криму розформували єдиний факультет української мови, його перепрофілювали в кафедру на базі факультету слов'янської філології та журналістики університету (КФУ).

Громадські діячі також стверджують, що в Криму залишається можливість вивчати українську мову в школах: або факультативно, або один раз на тиждень.

Раніше "міністр освіти" окупаційного уряду Криму Наталія Гончарова повідомляла, що на півострові в 20 школах є класи з українською мовою навчання, де всі дисципліни викладають українською мовою.