У Криму закрили 350 україномовних класів з 400 - експерт
В анексованому Росією Криму зараз фактично заборонене навчання українською мовою, зокрема, такої можливості позбавлені старшокласники.
Про це заявив голова громадської організації «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» Андрій Щекун під час презентації в УНІАН 8 липня аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2014-2015 роках», повідомляє Крим.Реалії.
"Я називаю це явище лінгвоцидом у Криму. У Бахчисараї був україномовний клас, після анексії його розформували по різних паралелях, навіть дітей не залишили разом, хоча б і в російськомовному класі. Тобто їх розкидали по різних класах, щоб не було контакту ні україномовних батьків, ні школярів", – сказав він.
За інформацією Щекуна, з 400 україномовних класів у всьому Криму, зараз працюють 50, а єдина українська гімназія фактично «русифікована».
Читайте також"Новий порядок": україномовних школярів у Криму позбавили права на закінчену середню освіту"Залишилася одна паралель з 1-го по 9-й клас, відповідно до російського законодавства, у старших класах навчатися рідною українською або якою-небудь іншою мовою практично заборонено", – підкреслив Щекун.
Згідно з озвученою на презентації інформацією, в Криму розформували єдиний факультет української мови, його перепрофілювали в кафедру на базі факультету слов'янської філології та журналістики університету (КФУ).
Громадські діячі також стверджують, що в Криму залишається можливість вивчати українську мову в школах: або факультативно, або один раз на тиждень.
Раніше "міністр освіти" окупаційного уряду Криму Наталія Гончарова повідомляла, що на півострові в 20 школах є класи з українською мовою навчання, де всі дисципліни викладають українською мовою.