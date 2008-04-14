Інститут Горшеніна проведе круглий стіл на тему виборів у Києві
16 квітня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: ситуація після завершення реєстрації кандидатів»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Рейтинги політичних сил на виборах до Київради.
2. Перспективи політичних команд в боротьбі за місця в Київраді.
На круглий стіл запрошені:
- Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка;
- Казбек Бектурсунов, радник Київського міського голови з питань свободи слова;
- Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень СОФІЯ;
- Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій;
- Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології;
- Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»;
- Валерій Хмелько, президент Київського міжнародного інституту соціології;
- Микола Чурилов, генеральний директор компанії TNS Ukraine.
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