Інститут Горшеніна проведе круглий стіл на тему виборів у Києві

16 квітня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: ситуація після завершення реєстрації кандидатів» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна Питання до обговорення: 1. Рейтинги політичних сил на виборах до Київради. 2. Перспективи політичних команд в боротьбі за місця в Київраді. На круглий стіл запрошені: - Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка; - Казбек Бектурсунов, радник Київського міського голови з питань свободи слова; - Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень СОФІЯ; - Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій; - Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології; - Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; - Валерій Хмелько, президент Київського міжнародного інституту соціології; - Микола Чурилов, генеральний директор компанії TNS Ukraine. Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14

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