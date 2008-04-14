Інститут Горшеніна проведе круглий стіл на тему виборів у Києві

18:45, 14 квітня 2008
Політика
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16 квітня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: ситуація після завершення реєстрації кандидатів»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Рейтинги політичних сил на виборах до Київради.

2. Перспективи політичних команд в боротьбі за місця в Київраді.

На круглий стіл запрошені:

- Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка; 

- Казбек Бектурсунов,  радник Київського міського голови з питань свободи слова; 

- Андрій Єрмолаєв, президент Центру  соціальних досліджень СОФІЯ; 

- Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій; 

- Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і  конфліктології; 

- Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; 

- Валерій Хмелько, президент Київського міжнародного інституту соціології; 

- Микола Чурилов, генеральний директор компанії TNS Ukraine.

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт:  Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14

 

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