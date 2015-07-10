Порошенко хоче бачити Згуладзе керівником Національної поліції
Президент України Петро Порошенко виступає за призначення керівником Національної поліції Еки Згуладзе, яка зараз обіймає посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України.
«Місяць тому я прямо сказав, що на посаді керівника Національної поліції бачу Еку Згуладзе”, - сказав президент.
Порошенко зазначив, що «цю мою думку поділяють голова уряду Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков».
За його словами, залишилося домовитися лише з пані Згуладзе.
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Глава держави зазначив також, що такою, як нова поліція в Києві, має стати вся українська поліція в рамках глобального реформування МВС і всієї системи правоохоронних органів.
Як повідомлялося, 4 липня у Києві відбулося складення присяги патрульними поліцейськими. Того ж дня вони вже вийшли на патрулювання у столиці.
Верховна Рада 2 липня ухвалила закон "Про Національну поліції". Президент 8 липня заявив про намір найближчим часом підписати закон.