Порошенко хоче бачити Згуладзе керівником Національної поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України.

«Місяць тому я прямо сказав, що на посаді керівника Національної поліції бачу Еку Згуладзе”, - сказав президент.

Порошенко зазначив, що «цю мою думку поділяють голова уряду Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков».

За його словами, залишилося домовитися лише з пані Згуладзе.

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Глава держави зазначив також, що такою, як нова поліція в Києві, має стати вся українська поліція в рамках глобального реформування МВС і всієї системи правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 4 липня у Києві відбулося складення присяги патрульними поліцейськими. Того ж дня вони вже вийшли на патрулювання у столиці.

Верховна Рада 2 липня ухвалила закон "Про Національну поліції". Президент 8 липня заявив про намір найближчим часом підписати закон.