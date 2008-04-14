Кириленко: коаліція стоїть на межі розколу

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО сподівається, що члени фракції Блоку Юлії Тимошенко завтра не голосуватимуть за створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з розробки змін до Конституції, оскільки це може призвести до розколу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення загальних зборів коаліції.

За словами В.КИРИЛЕНКА, сьогоднішнє засідання коаліції було ініційоване фракцією НУ-НС для того, аби врятувати коаліцію.

«Вона буде врятована, якщо завтра фракція БЮТ не буде голосувати за проект постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії щодо внесення змін до Конституції. Причому голосувати разом з «регіоналами» та комуністами», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, саме цій темі були присвячені збори коаліції. «Наші партнери взяли паузу для того, щоб прийняти рішення, і у них сьогодні засідання фракції», - сказав лідер фракції НУ-НС .

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що жодного рішення під час засідання коаліції не було ухвалено. «У зборах оголошена перерва, і всі рішення будуть ухвалюватися завтра», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що сьогодні відбудеться засідання фракцій БЮТ та НУ-НС, учасник яких обговорюватимуть актуальні для них питання.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент Віктор ЮЩЕНКО видав Указ про створення Національної конституційної ради, на яку поклав підготовку проекту нової редакції Конституції України.

7 квітня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що цього тижня у Верховній Раді України планується створити Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції України.

За словами І.КИРИЛЕНКА, БЮТ «хвилює дуалізм у виконавчій гілці влади», який необхідно усунути.

У свою чергу, лідер фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО заявив, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” виступає проти створення Тимчасової спецкомісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

Разом з тим створення у ВР конституційної комісії підтримала раніше фракція Партії регіонів. За словами лідера цієї фракції Віктора ЯНУКОВИЧА, конституційний процес має відбуватися в стінах парламенту, і саме з цим був пов`язаний вихід Партії регіонів із Національної конституційної ради, створеної указом Президента.

9 квітня лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що Блок Юлії Тимошенко відкликав проект постанови щодо створення Тимчасової спеціальної комісії ВР щодо напрацювання змін до Конституції України.

За його словами, це пов’язано з тим, що відповідний проект постанови не був погоджений всередині коаліції, і поки немає спільного бачення щодо змін до Конституції.