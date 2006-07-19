Переговори про приєднання ”Нашої України” до Регіонів ніколи не припинялися

Народний депутат від фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що переговорний процес по приєднанню «Нашої України» до антикризової коаліції не припинявся.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат від Партії регіонів Р,БОГАТИРЬОВА після завершення зустрічі Президента з Героями України.

«Переговорний процес не припинявся і ведеться активно в рамках створених робочих груп з боку фракції Партії регіонів і фракції «Наша Україна», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, в ході переговорного процесу обговорюються два формати розширення антикризової коаліції - як шляхом приєднання до неї окремих депутатів від «Нашої України», так і цілої фракції.

Представник Партії регіонів також відзначила, що в ході зустрічі Президент ще раз підтвердив, що є прихильником створення широкої коаліції як єдиного інструменту для створення стабільності і ефективної системи управління державою. «Президент розуміє і бачить вихід із ситуації через посилення коаліції та її розширення», - резюмувала Р.БОГАТИРЬОВА.