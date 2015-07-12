Правий сектор: Ярош веде переговори з головою СБУ, Аваков участі не бере

Про це в ефірі Громадського заявив заступник провідника «Правого сектору» з громадсько-політичної діяльності Андрій Тарасенко.

За його словами, бійці ПС зараз перебувають далеко в горах.

"Не можу сказати скільки їх там. На даний момент (з ними – ред.) зв’язку немає, до цього зв'язок підтримувався – учора вдень і протягом ночі", – повідомив Тарасенко.

Читайте також"Правий сектор" заявляє про організацію блокпостів і постачання боєприпасів оточеним у МукачевомуВін зазначив, що серед бійців «Правого сектору» є двоє загиблих та п’ятеро поранених різного ступеню важкості. «Один чи двоє дуже тяжкі – у них стріляли з «Утьосу» – це великокаліберний кулемет. Одному в руку потрапило, одному – в ногу. Дуже серйозні поранення», – сказав представник ПС.

Раніше у ПС повідомляли про чотирьох поранених та двох загиблих з їхнього боку.