Мер Кривого Рогу отримав четвертий термін
Юрій Любоненко здобув абсолютну перевагу над вісьмома суперниками
Мером Кривого Рогу вчетверте обрано Юрія Любоненка
За попередніми даними опрацювання 100% бюлетенів, міським головою Кривого Рогу Дніптропетровської області вчетверте обрано Юрія ЛЮБОНЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови.
55-річний Ю.ЛЮБОНЕНКО, зареєстрований міськвиборчкомом як самовисуванець, на виборах 26 березня здобув абсолютну перевагу над вісьмома суперниками, набравши 68,9% голосів виборців. На другому місці - представник “Нашої України” Станіслав СКИБА – близько 9% голосів виборців.
За інформацією прес-служби, за попередніми даними, до Криворізької міської ради потрапили Партія регіонів, БЮТ, КПУ, партія “Народний Союз Наша Україна”, Народний блок Литвина та Блок Лазаренка.