Мер Кривого Рогу отримав четвертий термін

14:49, 31 березня 2006
Політика
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Юрій Любоненко здобув абсолютну перевагу над вісьмома суперниками

Мером Кривого Рогу вчетверте обрано Юрія Любоненка

За попередніми даними опрацювання 100% бюлетенів, міським головою Кривого Рогу Дніптропетровської області вчетверте обрано Юрія ЛЮБОНЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови.

55-річний Ю.ЛЮБОНЕНКО, зареєстрований міськвиборчкомом як самовисуванець, на виборах 26 березня здобув абсолютну перевагу над вісьмома суперниками, набравши 68,9% голосів виборців. На другому місці - представник “Нашої України” Станіслав СКИБА – близько 9% голосів виборців.

За інформацією прес-служби, за попередніми даними, до Криворізької міської ради потрапили Партія регіонів, БЮТ, КПУ, партія “Народний Союз Наша Україна”, Народний блок Литвина та Блок Лазаренка.

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