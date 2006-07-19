Президент сьогодні зустрічався з Тимошенко, Безсмертним, Кінахом та іншими

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів сьогодні низку політичних консультацій з лідерами і представниками парламентських фракцій, які входять як до більшості, так і до меншості.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Зокрема, глава держави зустрівся з лідерами БЮТ і «Нашої України» – Юлією ТИМОШЕНКО і Романом БЕЗСМЕРТНИМ, та з народними депутатами Анатолієм КІНАХОМ, Анатолієм МАТВІЄНКОМ та іншими. Співрозмовники обговорили політичну ситуацію в країні. Президент виклав свою позицію щодо необхідності пошуку діалогу між політичними силами заради єдності та стабільності країни. Глава держави закликав народних депутатів використовувати для цього всі можливі парламентські методи.

У зустрічі з представниками фракцій – учасниць парламентської коаліції взяли участь, зокрема, Раїса БОГАТИРЬОВА, Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, Володимир БОЙКО та Іван ГЕРАСИМОВ. Вони висловили підтримку політиці Президента, спрямованої на консолідацію суспільства та економічний розвиток країни.

Глава держави наголосив, що тільки реальні дії політиків та політичних сил, а не їхні декларації, можуть об’єднати суспільство і забезпечити стабільність у державі.

Президент відзначив, що українська економіка, незважаючи на парламентську кризу, демонструє нині показники росту. Відтак новому уряду слід докласти всіх зусиль, щоб зберегти і збільшити ці темпи. За словами глави держави, цьому має сприяти співпраця парламенту і уряду.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що він як Президент співпрацюватиме як з представниками парламентської більшості, так і меншості.