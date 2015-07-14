Затримані бійці ПС, які причетні до подій у Мукачеві, здались СБУ свідомо – командир ДУК

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив командир ДУК ПС Андрій Стемпіцький.

"Двоє наших бійців вийшли і свідомо здались СБУ. Вчинили як Воїни, прийняли виважене і важке рішення. Мета - дати повну інформацію по Закарпаттю і по наволочі, яка тут царювала, а також, щоб припинити потік лайна, який ллється на ПС. Вчинок гідний поваги. Хай хтось тільки криве слово скаже проти них. Зробили хлопці це виключно заради своїх побратимів і у повному узгодженні з командирами та іншими бійцями. Слава героям", - написав він.

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За словами Стемпіцького, "весь підрозділ був на передовій, всі хлопці воювали героїчно".

"Це тим, хто каже, що одні воюють на передовій, а інші прикриваються шевронами в тилу. Це не про них. Свої шеврони вони отримали кров'ю на передовій", - резюмував командир ДУК.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.

Нагадаємо, 13 липня Служба безпеки України затримала двох представників "Правого сектору", причетних до подій у Мукачевому 11 липня.