У МЗС відреагували на включення українських організацій до "стоп-листа" Росії

При цьому він несе загрозу для збереженню національної самобутності, ідентичності і вільного розвитку українців Росії.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України у зв'язку з обмеженням прав людини в РФ і утисками прав українців Росії.

МЗС України вкотре висловлює стурбованість ситуацією, пов'язаною з обмеженням прав людини в РФ і утисками прав українців Росії.

В МЗС нагадали, що 8 липня 2015 року Рада Федерації ухвалила звернення до Генерального прокурора, голови МЗС і Мін'юсту РФ «у зв'язку з необхідністю визначення додаткових заходів з протидії антиросійській активності іноземних і міжнародних неурядових організацій».

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«За час введення в травні цього року інституту «небажаність» для іноземних і міжнародних неурядових організацій російською стороною підготовлений так званий «стоп-лист» з 12 організацій, до якого увійшли Світовий конгрес українців, Українська всесвітня координаційна раду та Кримська польова місія з прав людини, діяльність яких на території РФ пропонується визначити небажаною», - зазначили в МЗС і розцінили цей крок як дискримінаційний і такий, що несе загрозу для збереження національної самобутності, ідентичності і вільного розвитку українців Росії».

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Тому МЗС закликає російську сторону неухильно і повною мірою виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання, закріплені міжнародними і двосторонніми міждержавними угодами, принципи і норми міжнародного права в галузі прав людини, задоволення національно-культурних і мовних потреб національних меншин та недопущення будь-яких проявів їхньої дискримінації.