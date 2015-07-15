Призначення Москаля має супроводжуватися очищенням правоохоронних органів Закарпаття - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що призначення Геннадія Москаля головою Закарпатської облдержадміністрації має супроводжуватися очищенням всіх правоохоронних органів регіону.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав, виступаючи перед активом області в ході робочої поїздки на Закарпаття.

“Призначення Москаля має супроводжуватися очищенням всіх правоохоронних органів, всіх без виключення”, - сказав Порошенко.