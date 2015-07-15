Призначення Москаля має супроводжуватися очищенням правоохоронних органів Закарпаття - президент
18:39, 15 липня 2015Політика
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Президент висловив надію на оновлення складу правоохоронних органів Закарпаття.
Геннадій Москаль / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що призначення Геннадія Москаля головою Закарпатської облдержадміністрації має супроводжуватися очищенням всіх правоохоронних органів регіону.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав, виступаючи перед активом області в ході робочої поїздки на Закарпаття.
“Призначення Москаля має супроводжуватися очищенням всіх правоохоронних органів, всіх без виключення”, - сказав Порошенко.
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