Призначений новий очільник управління МВС в Закарпатській області

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час прес-конференції в Ужгороді.

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"Сьогодні мною прийнято рішення про призначення нового керівника Управління внутрішніх справ у Закарпатській області – це полковник Князєв Сергій", - сказав міністр.

За словами Арсена Авакова, Сергій Князєв є людиною з "бойовим досвідом".

"Зараз він очолює кримінальну міліцію Донецької прифронтової області в Маріуполі. Працював у Київській області. Усе життя в карному розшуку. Це людина, яка зможе працювати з таким гіпердосвідченим генералом як Москаль, і я думаю, що це буде хороша та міцна команда", - додав Арсен Аваков.