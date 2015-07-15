Україна на шляху реформ повинна зламати стару олігархічну систему - Нуланд

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявила помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд.

Представник Держдепартаменту США повідомила, що сьогодні провела зустріч з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом та лідерами всіх депутатських фракцій в українському парламенті.

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"Я повинна вам сказати, що завтра буде ще один історичний день у Верховній Раді. За останні вісім місяців в Україні було багато історичних днів, оскільки ви працюєте над прийняттям важливого законодавства, яке повинно змінити цю країну в напрямку здійснення справжніх реформ, справжніх європейських та демократичних стандартів, але завтра Верховна Рада розгляне повний пакет з реформування законодавства, що завершить ті дії, про які просить Міжнародний валютний фонд, щоб надати Україні наступний транш кредиту", - наголосила Нуланд.

Як пояснила помічник держсекретаря, мова йде не тільки про заходи, яких МВФ просить зробити владу України, а "про здійснення кроків, які зламають стару олігархічну систему, яка існувала тут, та що повинно дозволити Україні розпочати справжній шлях до демократичного відкритого уряду, чистої економіки і ринкових та європейських стандартів".

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"Прийнявши це законодавство завтра, Верховна Рада також продовжить захищати репутацію України як серйозної держави, політика якої базується на твердих правилах міжнародного співтовариства", - наголосила Нуланд.

За її словами, влада має зберегти міжнародну довіру до України.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано відразу після схвалення програми в березні цього року.