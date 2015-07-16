ООН може розглянути питання щодо створення трибуналу по МН17 21 липня - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в штаб-квартирі ООН.

"Автори резолюції закінчили роботу над проектом резолюції, і вона прийняла остаточний вигляд. Голосування попередньо намічено на 21 липня", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожРосія виступила проти міжнародного трибуналу щодо катастрофи МН17

Згідно з повідомленням, дипломат однієї з західних країн - членів РБ у розмові з кор. ТАСС висловив думку, що необхідно прийняти резолюцію до того, як будуть названі відповідальні за інцидент. "Таким чином, створення трибуналу не буде пов'язане з яким-небудь прагненням покарати одну зі сторін конфлікту", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з доповіддю нідерландських експертів, малайзійський лайнер в минулому році над Донбасом збили проросійські бойовики з допомогою ракети земля-повітря.

Нагадаємо, раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення пізнання та експертиз. Українаделегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня 2015 року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літак.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективнимпроект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди й Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.