Порошенко заявив про спецправа президента при новій Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на засіданні Верховної Ради, представляючи законопроект про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади.

«Йдеться про так зване право президента розпускати місцеві ради. Чому я кажу так зване? Тому що насправді там (у законопроекті) чорним по білому написано - воно є спільною прерогативою глави держави, Конституційного Суду і українського парламенту. Якщо чорти поплутають якусь місцеву раду, і вона ухвалить рішення, які створюють загрозу суверенітету, територіальній цілісності чи національній безпеці України, президент зможе негайно, просто блискавично, тимчасово зупинити її повноваження.

Так свого часу можна було б за лічені години вчинити абсолютно обгрунтовано з Верховною Радою Криму... Потім – слово за судом, Конституційним Судом», - наголосив Порошенко.

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Він додав, що після розпуску ради парламент ухвалює рішення про призначення дати нових виборів ради чи голови громади.

«А далі ви, тобто Верховна Рада, ухвалюєте рішення про призначення позачергових виборів відповідної ради чи голови громади... Той, хто виступає за децентралізацію без такого вкрай важливого запобіжника, по суті, пропонує федералізацію. Саме так воно і є, якщо центральна влада не має права негайно класти край будь-яким сепаратистським вивертам», - сказав президент.