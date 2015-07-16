Гройсман: В змінах до Конституції немає жодного слова про особливий статус Донбасу

За його словами, згадується лише ухвалений раніше парламентом закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час брифінгу після голосування у ВР за включення до порядку денної сесії та направлення до Конституційного Суду президентського законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

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“Ми сьогодні чули дуже багато підмін понять. Жодного слова в змінах до Конституції щодо особливого статусу немає і не було. Це неправда. Є тільки згадка про ухвалений закон Верховною Радою України, який має назву наступну: “Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей”, - сказав Гройсман і додав, що цей закон “повністю відповідає територіальній цілісності, незалежності і суверенітету нашої держави”.

За словами Гройсмана, “жодного питання про особливий статус, про особливі повноваження, про ще щось — це абсолютно неправда”.

“Я думаю, що потрібен ще час, щоб ми обмінювались думками і дійсно дійшли висновку, що жодних подібних речей про статус там немає”, - сказав голова ВР.

Він додав, що для цього необхідно лише прочитати проект змін до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада направила до КС проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (реєстраційний номер 2217а) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. За це рішення проголосували 288 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракція Радикальної партії, а із фракції “Самопоміч” “за” проголосував лише один народний депутат.

Перед голосуванням лідер Радикальної партії Олег Ляшко стверджував, що у проекті змін до Конституції нібито визначено особливий статус Донбасу.

Довідка УНІАН. 17 березня Верховна Рада прийняла президентський закон про внесення зміни до ст.10 Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№ 2378).

Цим законом стаття 10 Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (від 16 вересня 2014 р.) доповнюється пунктами 4 і 5.

Ними встановлюється, що статті 2 - 9 цього закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цим та іншими законами України, з дотриманням принципів загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, які закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов'язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів.

Передбачений цим законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.